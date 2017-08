Hvis du hører til dem, der både synes, løb er kedeligt og gør ALT for ondt i benene efter blot få hundrede meters tilbagelægning, så sørg for at læse disse råd, inden du én gang for alle afskriver løb som en potentiel træningsform.

1. Læg blidt ud

Entusiasme er en rigtig nyttig egenskab, men er du ikke vant til at løbe, skal du helst ikke løbe længere og oftere, end kroppen kan følge med. To til tre korte ture om ugen er et godt udgangspunkt, indtil sener, led og bindevæv langsomt begynder at vænne sig til belastningen.

Få et løbeprogram til begyndere her.

2. Variér din træning

Vælg forskellige ruter, løb i forskellige i tempi og på flere forskellige slags underlag fra gang til gang, så du bryder ensformigheden. Det øger ikke alene din motivation, men gør dig også til en bedre løber.