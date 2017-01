4 tips, der gør træning på løbebånd lidt sjovere

1. Varier dit tempo

Løbebåndet er optimalt til progressionsløb og intervalløb, fordi du nemt og meget præcist kan regulere på hastigheden.

Progressionsløb: Del dit træningspas op i tre lige lange intervaller, hvor du i det første løber i et langsomt, behageligt tempo, derefter øger til et normalt tempo og slutter af med et relativt hårdt tempo.

Intervalløb: Varm op med roligt løb i 10 minutter. Løb så tre intervaller á 1000 m så hurtigt du kan. Hold to minutters pause med langsomt løb mellem hvert interval.

2. Brug TV og musik

Der er intet som en spændende film eller god musik, der få tiden til at flyve af sted. Har du løbebånd derhjemme, kan du passende snuppe et afsnit eller to af din yndlingsserie. Træner du i fitnesscenter, er der sikkert en tv-kanal, der kan give dig adspredelse, eller også kan du løbe af sted med din yndlingsmusik i ørerne. Vælg gerne musik i højt tempo, så du bliver fristet til at sætte tempoet i vejret.