Løb med I FORM på Facebook

Det er skønt at løbe. Det er sundt og giver masser af frisk energi, men når det er koldt, og vinden blæser, kan det være svært at finde motivationen til at hoppe i løbetøjet og snøre løbeskoene.



Derfor har vi på I FORM oprettet Facebook-gruppen I FORM Challenge, hvor målet i februar er at løbe 60 kilometer. For mange kan det være svært at gøre alene, men som med så meget andet stiger motivationen, når man gør det sammen med andre.



Det betyder ikke, at vi mødes og løber en tur sammen. Til gengæld bruger man Facebook-siden til at skrive, hver gang man har løbet en tur, og hvor langt man har løbet i alt den måned. Hvis man for eksempel har løbet én tur på 4 km., skriver man 4/4, og hvis man så næste gang løber 5 kilometer, skriver man 5/9.



Det er supernemt, og så er det meget motiverende, at alle kan følge med i, hvor tæt man er på månedens mål.



Så klik ind på vores løbegruppe og tilmeld dig. Vi glæder os til at løbe med dig.



PS: Og det er selvfølgelig 100 % gratis.