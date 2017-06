Det kommer nok ikke bag på nogen, at motion er sundt for kroppen, men ifølge et studie kan du med en helt bestemt type træning forbedre din levetid markant. Lyder det tillokkende, er det intervaltræning, du skal kaste dig over. Ifølge forskerne bremser det nemlig nogle af de negative effekter i kroppen, som kommer med alderen.

Mere præcist gælder det om at dele sin træning op i intervaller, hvor du i korte perioder ad gangen giver den fuld gas. Fx kan du på løbeturen skiftes mellem at sprinte alt, hvad du kan i 20 sekunder - og så lunte i 60 sekunder bagefter. Eller du kan droppe uret og blot give den gas fra én lygtepæl til en anden og så gå mellem de næste to lygtepæle, før du igen sprinter.