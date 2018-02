Sådan løber du 10 km optimalt

Problem: Hjernen begynder at sende flere og flere signaler om, at du er træt og snart må stoppe. Lad dog være at stole på hjernen. Den vil bare gerne have, at du sparer dig – fysisk er du slet ikke færdig.

Strategi: Målet i denne fase af løbet er at holde dampen og tempoet oppe. Føl gerne, at du accelererer en smule og presser tempoet lidt mere, end din fornuft råder dig til. Dette vil oftest betyde, at du fastholder det ønskede målsætningstempo. Den optimale præstation kræver et så jævnt løb over de 10 km som muligt, og mens nøglen de første 4-5 km oftest er at holde lidt igen, er det fra 5 til 7 km oftest at skrue lidt ekstra op for dampen.

Du kan nemlig mere, end du tror! Dette er den hårdeste fase rent mentalt, hvor du føler dig træt og nemt kommer til at fokusere på, hvor langt der er igen. Fasthold derfor et positivt tankemønster. Tanker som “Jeg kan”, “Jeg holder tempoet”, eller andet, der giver positiv energi, er en uvurderlig hjælp i denne fase. Har du disponeret dine kræfter optimalt, vil du allerede i denne fase begynde at overhale løbere, der har lagt for hårdt ud. At overhale andre giver ofte også ekstra vinger frem mod mål.