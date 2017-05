Den hurtige vej til en bedre form

Undskyldningen om for lidt tid til træning holder slet ikke længere. Faktisk skal der ikke mere end blot 40 sekunder til for at give din form et betydeligt løft, viser en ny undersøgelse. Så længe du bare giver dig fuldt ud.

I et forsøg skulle inaktive testpersoner cykle på særlige kondicykler designet til intervaltræning i 10 minutter ad gangen. De skulle cykle helt stille og roligt, kun afbrudt af 2 gange 20 sekunder for fuld skrue. Træningen blev gennemført 3 gange om ugen, hvilket i alt gav 30 minutters træning og altså kun 2 minutters hårde intervaller ugentligt. Alligevel var det nok til at forbedre deres form med hele 12 procent.

Det, der dog kom mest bag på forskerne, var, at det tilsyneladende giver bagslag, hvis du laver flere intervaller end de 2 x 20 sekunder. Hvert ekstra interval fik nemlig den samlede formforbedring til at falde med 5 procent. Det vil forskerne nu undersøge nærmere, men én forklaring kan være, at folk ubevidst sætter tempoet lidt ned for at spare energi, når de bliver bedt om at træne igennem mere end to gange.

Kilde: University of Stirling