Hvornår bør du tage en hviledag?

Træning trods træthed?

Hvis du føler, at din krop nægter at træne, skal du tage en slapper, men selvfølgelig ikke på den måde, at du bare slænger dig på sofaen og glemmer alt om træning. I stedet skal du skrue ned for ambitionsniveauet.

Som regel skyldes tunge ben, at musklerne ikke har nået at sunde sig oven på det seneste træningspas, og det skal du lytte til, for der kommer ikke noget godt ud af at (over)belaste et system, der i forvejen er presset. Så gem intervallerne til en anden god gang, og gennemfør i stedet et let træningspas – uanset om det er konditionstræning eller styrketræning, du har planlagt.

Det vil faktisk fremme restitutionen endnu mere, end hvis du lod helt være med at træne i en dag eller to og i stedet lavede noget, der sætter gang i blodcirkulationen uden at stresse kroppen og være for hård ved musklerne. Det kaldes for aktiv restitution og kunne være yogaøvelser, en omgang massage, balanceøvelser, en let svømmetur eller en gåtur.