En skridttæller får dig til at gå 1,5 km mere – hver dag!

Har du ambitioner om at få mere motion, men har lidt svært ved at få det gjort? Så begynd at gå!

Gang er perfekt motion - ikke mindst hvis du i forvejen ikke træner så meget. Gang giver dig optimalt vægttab, det modvirker depression, styrker din hjerne, dit hjerne og dine knogler. Og så er gåturene mere skånsomme mod leddene end fx løb.

Hvis du vil bevæge dig mere i hverdagen, gør du dig selv en kæmpe tjeneste ved at anskaffe dig en skridttæller.

En skridttæller virker!

Adskillige undersøgelser viser, at en skridttæller virker næsten magisk motiverende. Et forskerhold fra Stanford University School of Medicin sammenlignede over 25 forskellige studier af en skridttællers effekt på folks motionsvaner for at se, om der var et entydigt billede. Og det var der.

Over 2.500 mennesker (flest kvinder over 40) deltog i de forskellige forsøg. Og i gennemsnit gik de over 2.000 skridt mere HVER eneste dag, end de gjorde før, de blev udstyret med en skridttæller. Det svarer til, at de øgede deres daglige aktivitetsniveau med omkring 27 % – eller gik over 1,5 km ekstra hver dag.

Den ekstra motion kunne også ses på deres sundhed: Både deres vægt og blodtryk faldt markant i løbet af de i snit 18 uger de forskellige forsøg varede.

TILBUD: Få Active Life Tracker - et aktivitetsarmbånd med skridttæller, søvnmåler, intervaltræning m.m. + 4 numre af I FORM for kun 149 kr. + 49,50 kr. porto. Du sparer over 900 kroner!

Derfor virker en skridttæller

En skridttæller er motiverende på flere planer:

1. Den holder styr på din aktivitet. Den er utrolig effektiv til at holde styr på, hvor meget du går i løbet af dagen – og skridttælleren får det hele med! Det er motiverende at vide, at turen ud med skraldespanden også betyder noget.

2. Du kan sætte personligt mål. I mange skridttællere kan du indtaste dit personlige mål for, hvor aktiv du vil være.

3. Den giver dig løbende status. Den kan hele tiden vise dig, hvor meget du mangler for at nå dagens mål – det motiverer dig til lige at få rørt dig lidt ekstra sidst på dagen.