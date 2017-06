3 udstrækningsøvelser, du bør lave efter hver eneste gåtur

Forkæl dine lægmuskler

Lægmusklerne kan blive stenhårde og ømme efter en lang travetur, så du kan vise dem lidt kærlighed ved at give dem et godt stræk.

Sådan strækker du dem: Pres dine hænder mod en træstamme og sæt den ene fod foran den anden. Tåspidserne skal pege lige fremefter på begge fødder, og hælene skal holdes i jorden. Bøj nu lidt i det forreste ben, så du mærker et blidt stræk af lægmusklen på det bagerste ben. Hold strækket i 15 sekunder. Skift ben og gentag.

Åbn op for bryst og skulder

Dine brystmuskler og skuldre kan blive anspændte af at gå. Særligt, hvis du ikke gør dig umage med din kropsholdning. Stramme brystmuskler kan gøre det svært at rette ryggen ordentligt. Derfor kan det være en god idé at åbne bryst og skuldre med dette lille stræk.

Sådan strækker du ud: Stå med siden til et træ. Stræk den ene arm ud til siden med let bøjet albue og hold i træet. Drej kroppen langsomt til den modsatte side, til du mærker et godt stræk i bryst og skulder. Hold strækket i 15 sekunder. Vend den anden side til træet og gentag med modsatte