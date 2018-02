Introduktion til fitnesscenteret

Det allersværeste ved at træne i fitnesscenter er hverken at løfte tunge vægtstænger, at vrikke rigtigt med hofterne til zumba eller at lave en armstrækning på tæerne. Det sværeste er faktisk blot et enkelt lille skridt – nemlig det første skridt ind over dørtærsklen. Så snart du har lagt det bag dig, er du indenfor og med i klubben, og pludselig vil du opdage, at der ikke er noget at være bange eller nervøs for.



Planlæg din træning en uge frem ad gangen, og plot det ind i din kalender. Nu har du en vigtig aftale med dig selv, som ikke kan aflyses. Er du lidt træt en dag, så tænk på, hvor glad og stolt du er, når træningen er overstået, og hvor meget energi du faktisk får af at træne.

Hvad vil du træne?

Sådan skal du træne som begynder