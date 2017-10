4 tips til at forebygge ømhed

1. Brug cykelshorts

Investér i et par cykelshorts af god kvalitet med den rette pasform og en gedigen pude. Ud over at give støtte bagtil afleder puden også fugten.

2. Smid underbukserne

Underbukser er totalt no go til spinning. Når underhakkerne bliver fugtige, kan de nemlig folde sig uheldigt og komme til at gnave i skridtet.

3. Justér din saddel

Sadlen skal ikke sidde så højt, at du kurer mere end højst nødvendigt. Knæet på det strakte ben skal være let bøjet, når du sidder på cyklen.

4. Smør bagen

Smør dig med en fed creme bagi efter træning. Det vedligeholder og fugter huden, ligesom du heler hurtigere, hvis du har fået slidsår.