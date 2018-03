Godt nyt til dig over 40: Selvom du måske bilder dig ind, at alderen begynder at trykke, så kommer du dig faktisk lige så hurtigt over din træning som en person i 20’erne.

Forskere har testet en gruppe unge og en gruppe ældre personer med en gennemsnits-alder på henholdsvis 22 og 47 for at se, hvor hurtigt deres muskler kom sig oven på et hårdt styrketræningspas. Alle var i nogenlunde samme form. Ved hjælp af blodprøver målte forskerne muskelskader og inflammation i kroppen i dagene efter træningen, og der viste sig ikke at være nogen forskel på de to grupper. Det midlertidige tab af styrke og den efterfølgende restitution gik lige hurtigt for alle testpersoner.

TIP! Sørg for at tanke godt op med vand og ekstra protein efter en hård træning. Det hjælper din restitution på vej.

