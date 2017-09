Hvorfor er min balance så dårlig?

Jeg har lagt mærke til, at min balanceevne bliver dårligere, jo ældre jeg bliver. Hvad skyldes det? Og findes der øvelser, der styrker balancen?

Det er generelt en udfordring for kroppen at holde sig oprejst. Men jo ældre vi bliver, jo ringere bliver hjernens samspil med de forskellige systemer, der hjælper os med at holde balancen. Bl.a. bliver vores sanser dårligere, vi får ringere afstandsbedømmelse, og muskler og knogler svækkes.

Derfor skal du træne din balance

Vedligeholder du din fysiske styrke, bl.a. ved at træne din balanceevne, er du imidlertid sikret et godt stykke hen ad vejen. Ud over at opnå en større stabilitet og en bedre holdning nedsætter du samtidig risikoen for skader og overbelastninger. Og det er heldigvis aldrig for sent at begynde. Nedenfor får du tre gode øvelser, der træner balancen.