Du nyder træningen mere

Du træner i længere tid

Du sænker dit blodtryk

Folk, der træner udendørs, føler sig bedre tilpas og nyder deres træning mere, viser studier. Det er der flere grunde til, men en af dem er, at de udendørs omgivelser ofte er både smukkere og mere afvekslende end væggene i fitnesscenteret. Nydelse skal man ikke kimse af, for jo mere du nyder din træning, des større er sandsynligheden for, at du rent faktisk får trænet.Når vi rykker træningen ud i det fri, har vi tendens til at træne i længere tid, viser studier, og du kender det sikkert godt fra dig selv. For når først man er kommet udenfor, opdager man pludselig, hvor dejligt det er, og man vil slet ikke indenfor igen.Frisk luft og grønne omgivelser er godt for dit blodtryk. Et australsk studie viser, at 30 minutter om ugen i en park eller skov kan sænke din risiko for forhøjet blodtryk med 9 pct. Dyrker du så tilmed motion ude i det grønne med en intensitet, der får pulsen op, er der ekstra bonus for dit blodtryk.