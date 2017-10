Guide til restitution efter træning

Hvordan skal jeg restituere?

I minutterne efter

Giv kroppen lov til at komme ned i gear ved at lave afspændingsøvelser. Sørg også for at tanke op med minimum en halv liter vand. Har du svedt meget, kan du komme lidt almindeligt bordsalt i din væske.

I timerne efter

Har du konditionstrænet, så tilfredsstil dine trætte muskler med kulhydrater, der giver energi til genopbygningen. En portion gryn, ris eller pasta er guf for musklerne og en sikker vej til hurtigt at fylde depoterne.

Er det benene, der er trætte, kan du overveje at trække i et par kompressionsstrømper eller bede din kæreste om at massere dig for at få blodet til at flyde gennem de trætte muskler.