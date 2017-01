De mest almindelige træningsfejl, kvinder begår

Kender du det, hvor man giver den en skalle med både træning og kost, og alligevel får man ikke rigtigt nogen resultater? Måske begår du, ligesom mange andre kvinder, de klassiske træningsfejl.

1. Spiser for lidt

Det er meget muligt, at det er en effektiv made at tabe sig på, men det er langt fra sundt at holde sit kalorieindtag på et minimum. Samtidig giver du også dig selv meget svære forudsætninger for at træne ordentligt og effektivt.

2. Tror, at styrketræning gør én stor

Der er alt for mange kvinder, som holder sig fra styrkeområdet i træningscentret, fordi de tror, at man bliver stor og maskulin af at løfte vægte. Det passer altså ikke. Der skal ufatteligt meget styrketræning til, at kvinder kommer til at se maskuline og pumpede ud.