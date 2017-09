5 skeptiske spørgsmål og svar om dans

4. Er dans kun for veltrænede kvinder?

Det kræver ingen særlige forudsætninger at gå til fitnessdans. Det vigtigste er, at du har et åbent sind og giver dig hen til musikken og bevægelserne. Er der nogle af trinnene, du af den ene eller den anden grund ikke kan lave, så lav dine egne bevægelser. Koncentrér dig om dig selv, og glem de andre deltagere.

5. Hvad gør jeg, hvis jeg føler mig kejtet?

For mange kan det virke grænseoverskridende at ryste med bagen eller køre hænderne ned langs kroppen i samvær med andre. Men prøv bare at gøre det på din egen måde, og grin lidt imens. Mind også dig selv om, at du på ingen måde kan være for meget.