Vind årsmedlemskab for dig og 1 ven til CrossFit

Lad os tale sammen!

Når du træner hos CrossFit Copenhagen er interaktionen mellem medlemmerne enormt vigtig. Det er disse interaktioner, der er med til at skabe den helt særlige stemning i CrossFit Copenhagens centre. Om det er en makkeropvarmning, en fejring af en ny personlig rekord eller de sidste motiverende tilråb i slutningen af en workout - det er bare sjovere at dele sine træningsoplevelser med andre.

Glem kropsidealerne!

Hos CrossFit Copenhagen betyder det noget, hvad din krop kan og ikke, hvordan den ser ud. Det er ligemeget, om du har smilehuller på siden af ballerne - det er vigtigere, at du kan lave et flot dødløft. CrossFit Copenhagen udfordrer maratonløberen til at lave tunge squats og vægtløfteren til at klare sig godt i gymnastiske øvelser. Din krop skal nok tilpasse sig træningen efter devisen “form follows function”, men dette er et biprodukt og ikke det primære mål med træningen.