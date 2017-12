Kalorieforbrænding på 20 minutter

Du risikerer nemt et gevaldigt overtræk på kaloriekontoen, når decembers orgie af æbleskiver, slik, vaniljekranse, sovs og risalamande skydes i gang. For at holde nogenlunde balance i regnskabet har vi derfor sammensat et program, som får din forbrænding helt i vejret. Din puls kommer til at banke hurtigere end en uptempoversion af “Jingle Bells”, og efter bare 20 minutter er kroppen langt bedre rustet til konfekt og kager uden uønskede juledeller.

Det får du ud af træningsprogrammet

Sætter skub i kalorieforbrændingen.

Styrker musklerne i hele kroppen.

Gør din træning sjov og varieret.

Sådan udfører du træningsprogrammet

Her får du 6 øvelser, som skal laves i træk uden stop. Gentag programmet i alt 4 gange med en lille pause mellem hver runde.

1. Løb med høje knæ

Løb på stedet i højt tempo og med knæene så højt løftet som muligt.

Stræk armene op mod loftet og ned igen i takt med dine knæløft, og forsøg så vidt muligt at holde skuldrene sænkede imens.

Spænd op i maven, og fokusér på at have en rank holdning.

Gentag 40 gange, 20 med hvert ben.