4 overraskende fejl, der ødelægger din træning

2. Du træner én muskel af gangen

Måske tror du, at denne ene muskel bliver VIRKELIG stærk, fordi du så kun har fokus på denne ene. Prøv i stedet at træne, så du kommer flere muskelgrupper igennem ad gangen. Fx kan du lave push ups, hvor bl.a. arme, mave og ryg trænes, eller du kan lave squats, hvor både ben, baller og ryg bliver trænet. På den måde overanstrenger du ikke én muskel, og du kommer flere muskelgrupper igennem.

3. Du træner det samme

For det første kan der ske det, at du på ingen måde rykker dig, og du ikke opnår de mål, du måske har sat. Du vænner din krop til de samme former for træning, og så udvikler den sig slet ikke på samme måde længere. Måske skulle du prøve et andet hold i fitnesscentret? Eller måske er det smart at indlægge intervaller på din løbetur?

4. Du træner for hårdt

Måske putter du for meget vægt på vægtstangen, eller løber meget længere, end du egentlig kan klare. På den måde stresser du din krop og dine muskler, og du er længere tid om at blive klar til endnu en omgang træning.