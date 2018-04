Du kan forbrænde masser af ekstra kalorier, hvis du klemmer lidt ekstra træning ind i hverdagen. Her får du 10 supernemme tips til, hvordan du gør.



Træn på jobbet

Indfør en fælles træningsrutine på jobbet, fx inden frokosten eller ud på eftermiddagen. Du og dine kolleger kan ligge i planken, squatte eller lave balleøvelser.

Lav aktive aftaler

Lad noget andet end mad være omdrejningspunktet, når du skal mødes med en veninde. I kan fx tage i spa, afprøve et nyt fitnesshold eller gå en lang tur, hvor I får talt ordentligt sammen.



Del din træning op

Har du svært ved at overskue ét langt træningspas, kan du splitte din træning op i en masse små bidder fordelt hen over dagen. Koncentrér dig om én muskelgruppe, hver gang du lige har fem minutter, så du udtrætter den enkelte muskel så meget som muligt. Det gør du ved at lave flere sæt af den samme øvelse.



Find inspiration til træningsøvelser her.

40 ekstra skridt pr. etage tilbagelægger du ved at tage trappen frem for elevatoren.

Løb en (lille) tur

Åh nej, tænker du måske. Men løb er faktisk en af de mest effektive træningsformer, der findes, og den gode nyhed er, at du ikke behøver at løbe særligt langt for at være sund. Begynd med et mål, der hedder to til fire kilometer, og læg eventuelt ud med at lunte eller gå.

Få en træningsmakker

Har du en makker, der venter på dig, er der ikke bare større chance for, at du kommer af sted til træning, men sammen kan I også presse hinanden, så I opnår større effekt af træningen.

50 kcal pr. time ...

... forbrænder du ekstra ved at arbejde stående frem for siddende

Bær dine varer

Hvis du ikke skal handle stort ind, kan du sagtens bære din indkøbskurv frem for at køre rundt med den eller vælge en vogn. Det er gratis træning for dine armmuskler.

Lav en regel om altid at gå, mens du snakker i telefon

Piiiiift ...

... Udnyt ventetiden, mens tevandet koger, eller printeren skriver ud. Du kan nemt nå at lave ti armstrækkere eller stå et par minutter i planken. Husk på, at alt tæller!