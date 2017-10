Mål: En sukkerfri måned

Sådan gør du

Vælg konsekvent alt sukker fra i november. Kun naturligt forekommende frugtsukker er tilladt. Prøv at være konsekvent fra dag ét, og drop de ting, der har sukker på ingredienslisten. Øvelsen er at vænne dig til kun at spise mad af naturlige råvarer.

Når krisen kradser

Øv dig i at være tilfreds med maden ved at spise langsommere. Bliver du indhentet af din sukkertrang, så kan frugt eller sukkerfri kage blive din redning. Pas dog på med for mange erstatninger for sukkeret. Målet er at vænne sig af med de søde snacks.

Gevinsten

Er du en sukkergris, kan kroppen få abstinenser, der går væk på et par dage. Belønningen er et mere stabilt blodsukker, flere næringsstoffer, og at du med stor sandsynlighed taber et par kilo.

Light-mål: Jeg vil kun spise sukker i weekenden

Lug ud i sukkervanerne som beskrevet ved siden af, men giv dig selv lov til at sænke paraderne to gange i løbet af weekenden. Det kan fx være fredagsslik og en hjemmebagt kage søndag eftermiddag. Du kommer stadig den daglige sukkertrang til livs, men udskejelserne gør, at du vil tabe dig mindre.