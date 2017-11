Video: 4 læsere fik den ultimative forkælelsesdag for krop og sjæl

Kender du det med virkelig at trænge til hygge, sund mad og forkælelse af kroppen med veninderne – men I får bare aldrig lige tid til det?

Sådan havde de fire veninder Maria, Lene, Sonja og Charlotte fra Falster det! De har været veninder i over 14 år og lærte hinanden at kende gennem deres børn.

Men så deltog den ene, Maria, i vores konkurrence i samarbejde med Imedeen på Magasinetliv.dk og blev den heldige vinder af den ultimative forkælelsesdag på Kurhotel Skodsborg.

- Jeg tænkte, at vi alle sammen havde brug for en skøn dag sammen. I en travl hverdag er det ikke så tit, vi har tid til at mødes og virkelig få snakket og hygget sammen. Så det var virkelig en fantastisk dag for os, fortæller den heldige vinder Maria.