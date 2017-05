Derfor vil kvinder have badevandet MEGET varmere end mænd

Det virker ofte som en god idé at hoppe under bruseren sammen, og hygge sig som par mens man sparer lidt på vandet. Men men men, udover at brusehovedet ikke er stort nok til at begge parter kan få vand på sig samtidigt, så er der også det store spørgsmål om temperaturen på badevandet.

Sædvanligvis vil det fælles bad medføre én af to situationer 1) Kvinden står og ryster af kulde, og forsøger på bedste vis at snige sig til at skrue op for det varme vand, eller 2) manden fører sin storetå ind under bruseren, og stikker i et ordentligt hyl, mens han fabler om snigmord og andengradsforbrændinger.