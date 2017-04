Luger du ud i en række vaner, kan du nemt vænne dig selv til et gladere tankesæt, og så er det oven i købet ganske gratis. Læs her, hvilke vaner du gør klogt i at sortere fra i dit liv.

1. Drop de negative tanker

Beslut dig for, at du VIL glæden, og øv dig i at se enhver situation fra den mest positive side. Prøv også at fokusere på de ting, du er taknemlig for, så du vænner dig selv til at se livet fra den lyse side.

2. Giv slip på den dårlige samvittighed

Dårlig samvittighed skyldes enten, at du har for urealistiske forventninger til dig selv, eller fordi du ikke er forberedt, når trætheden eller lækkersulten melder sig. En løsning kan derfor være at tilpasse dit forventningsniveau til den tid, du har til rådighed.