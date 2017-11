Undgå de typiske fejl: Sådan får du et sundt indeklima

2. Støvsugning

Det giver næsten sig selv, at rengøring er en forudsætning for et sundt indeklima. Men mange af os vil hellere bruge tiden på noget andet end at gøre rent. Der er hjælp at hente, hvis du har den rigtige støvsuger, som gør rengøringen lettere.

Den bedste støvsuger er den, du altid lige har ved hånden. Derfor kan du med fordel gå efter en ledningsfri model med kombineret håndstøvsuger. Så er det let for dig lige at køre en tur hen over gulvet efter aftensmaden og bruge håndstøvsugeren i sofaen og på overfladerne, der trænger til en kærlig hånd i løbet af dagen. Det er især smart, hvis du har husdyr eller børn – eller så heldig at have begge.