Sprogkurser gør dig skarp

“Parlez-vous français?” Nå, ikke … Så skulle du måske til at lære det. Det er nemlig ren motion for de små grå, når du sætter dig for at mestre et nyt sprog. Ja, faktisk har forskning vist, at dele af hjernen rent fysisk vokser, som muskler gør det, når du træner. Samtidig holder det hjernen ung. Så måske det er på tide, at du melder dig til “italiensk for begyndere” eller blot downloader en sprogkursus-app til mobilen.

Syng dig stærk og glad

Du får nogle af de samme gevinster ud af at slippe din indre sangfugl løs som efter en omgang træning. Rent fysisk sender du muskler i overkroppen på arbejde. Derudover skyder kroppen endorfiner rundt i systemet, som får dig til at føle dig i bedre humør og gør dig mere rolig. De dybe vejrtrækninger, som sang ligesom motion kræver, styrker lunger og blodcirkulation.

Synger du sammen med andre, er der ekstra bonus at hente. For forskning har vist, at korsangere både føler sig sundere og lykkeligere end andre. Formentlig fordi de får fordelene, der følger med ved at være social og føle sig som en del af et fællesskab. Og ja, du får også de gode effekter, selvom du synger falsk.

Det er også sundt at …

spille et instrument

lave sudoku

spille skak

sylte og bage

skrive dagbog

have en hund

lave havearbejde

… og vi kunne blive ved med at remse op! For bare det at have en hobby, der får dig til at være kreativ, til stede i nuet og skabe ting, er sundt for dig mentalt og fysisk – så er det ikke så vigtigt, hvilken hobby det er.