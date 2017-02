5 myter om graviditet og træning

3) ”Jeg må ikke fortsætte med at være fysisk aktiv på samme niveau efter jeg er blevet gravid”

Under en graviditet handler det om vedligeholdelse, så tag udgangspunkt i, hvad du har været vant til at lave af træning, før du blev gravid. Hvis du har været vant til at løbe 5 km, så bliv endelig ved med det, så længe den gravide krop tillader det. Den vigtigste huskeregel under graviditet er at mærke efter kroppens signaler - for eksempel hvis der opstår plukveer, eller du bliver utilpas. Ellers er det fagligt helt forsvarligt og kun sundt at blive ved med at lave både pulstræning og styrketræning under en graviditet.



4) ”En gå- eller cykeltur har ingen sundhedseffekt for mig som gravid”

Selv fysisk aktivitet ved relativ lav intensitet er med til at beskytte mod en række sygdomme, bl.a. diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Årsagen er, at selv ved fysisk aktivitet ved lav intensitet, som fx en gå- eller en cykeltur, forbedres blodets fedtstofsammensætning, fordi musklerne blive bedre til at omsætte fedtet til energi.