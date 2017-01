Tjekker du mail efter fyraften? Derfor skal du stoppe NU

Forventer chefen, at du svarer på hans mail sent om aftenen, og tjekker du løbende indbakken, når du har fri, så kan det på sigt gøre dig stresset og udbrændt.

For selvom du måske ikke bruger oceaner af tid på arbejdsmailen i fritiden, kan det skade helbredet, at du aldrig kobler HELT af, konkluderer et nyt amerikansk studie.

Det er nemlig ikke antallet af mails eller mængden af tid, du bruger på at besvare dem uden for arbejdstiden, der er problemet. Det er derimod selve forventningen om, at du hele tiden skal være ”på”.

Kan føre til kronisk stress

Ifølge studiet, der har analyseret data fra 365 ansatte, skaber det en konstant uro i kroppen, når vi føler, at vi skal svare på mails uden for arbejdstiden. Dermed får vi ikke ladet batterierne op, og det kan på sigt øge risikoen for kronisk stress, advarer forskerne.

Studiet er det første, der identificerer mail-presset i fritiden som en stressfaktor på linje med fx konflikter mellem kollegaer og for højt arbejdspres.