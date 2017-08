Symptomer på stress - som du ikke må ignorere

Stress giver søvnproblemer

Stress kommer ofte til udtryk ved søvnproblemer. Du kan have eksempelvis have svært ved at falde i søvn, vågner i løbet af natten og kan derefter ikke falde i søvn igen, samt vågner op om morgenen og føler dig langt fra udhvilet.

De nævnte symptomer kan også være udtryk for andre sygdomme, så sørg for at konsulter din læge, hvis du oplever nogle af de ovenstående.

