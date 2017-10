Slip tankerne fri efter arbejdet

Fik du nu sendt den der mail afsted, nåede du alle dine deadlines, hvad mente din kollega egentlig med det, hun sagde tidligere? Der er ofte et hav af arbejdsrelaterede tanker, der flyver gennem hovedet, når du har fri fra arbejde. Dog er det vigtigt, at du evner at slippe tankerne helt, når du har fri, hvis du vil undgå at brænde helt ud.

Lær her at finde balancen mellem arbejde og fritid.

Vi har her samlet tre øvelser, der hjælper dig med at slippe alle de arbejdsrelaterede tanker og giver dig energi og overskud til endnu en arbejdsdag i morgen.