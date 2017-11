Sara

Jeg elsker at have gæster, og julen er ingen undtagelse. Men i år har jeg bestemt mig for, at jeg vil bestille alt mad udefra, så jeg slipper for at stresse over opskrifter, indkøb og ikke mindst selve madlavningen, der let kan tage flere timer. Og jeg synes heldigvis ikke, det går ud over kvaliteten, for man kan bestille så meget lækker hjemmelavet mad. Pålægsbord fra en slagter, småkagebord fra en bager eller hele menuen fra en restaurant.

Inge

Når vi holder jul hjemme hos os, uanset om det er julemiddag eller julefrokost, så har gæsterne noget med. Fx risalamande, småkager eller mandelgave juleaften - og en ret eller to til julefrokosten i juledagene.

Jeanette

Jeg shopper gaver i ro og mag på nettet i stedet for at stå i kø i overfyldte butikker. Derudover køber jeg mig til julekagerne i stedet for at bage dem selv. Og så uddelegerer jeg opgaverne til juleaften, så gæsterne kommer med risalamande, snacks, drikkevarer osv. Det frigiver energi til at forberede selve julemiddagen.