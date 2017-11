1. Lav lister

Hvis du laver lister med alle de ting, du gerne vil nå inden juleaften, giver du dig selv et meget bedre overblik. Lister er nemlig nøglen til alt det, du gerne vil nå inden jul - og så kan du krydse tingene af, efterhånden som de er gjort. Det kan fx dreje sig om rengøring, madlavning og julebagning. Og du behøver ikke at gøre det hele selv. Juleaften bør være fælles for alle, der deltager. Så det er helt fair fx at dele madlavningen ud mellem dig selv og resten af gæsterne. Og måske kan børnene stå for at bage julesmåkager?

Mangler du inspiration til sund og lækker julemad? Så tjek disse lækre juleopskrifter!

2. Oppyntning

At pynte op til jul kan godt være stressende. Ikke så meget at gøre det, men mere tanken om også at nå det. Det behøver slet ikke at være så tidskrævende. Og både børn og andre familiemedlemmer kan sagtens deltage - det er jo også deres jul. Prøv at give denne opgave videre til nogle andre, så du ikke skal stresse over eller tænke på, hvornår det skal gøres. Det samme gælder, når der skal pyntes juletræ.