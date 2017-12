Samtidig behøver det hele måske ikke at være så perfekt. Hvis du er én af dem, som virkelig ønsker at tingene skal gøres på en bestemt måde til et bestemt tidspunkt, kan det måske hjælpe dig at lave en liste med alle de gøremål, du ellers selv skulle have styr på. Derefter kan du tale med resten af julegæsterne om listen og dele de forskellige opgaver ud. Så ved du også, at tingene bliver gjort til ordentlig tid og (næsten) på den måde, som du selv ville have gjort.

Derudover kan du måske prøve at huske på, at julen jo “bare” er en hvilken som helst aften - blot med julegaver og julemad - og masser af hygge. Og du behøver slet ikke at skrue forventningerne til dig selv helt vejret.

Se om du kan gå gennem denne juletid med langt mere overskud og tid til alt andet end juleting.

God jul!