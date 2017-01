Hvis du er svært stresset

Svært stresset

Stressalarmen lyder, når vi står i situationer, hvor vi er udfordrede. Så sætter det autonome nervesystem i gang, og produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Hjertet slår hurtigere, og vi bliver bedre til at handle her og nu. Er det forud for en jobsamtale eller en stor præsentation, kan du bruge det positivt, fordi adrenalinen pumper og holder dig på dupperne, så du kan levere et godt stykke arbejde. Men når du er ude på den anden side af præstationen, skal den akutte stress forsvinde igen, så kroppen kan slappe af.

Det er, når den ikke gør det, at vi har balladen. Så slider det konstant høje alarmberedskab på organerne, svækker immunforsvaret og kan føre til sygdom, der i yderste konsekvens kan være livstruende.

