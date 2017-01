Hvis du er medium stresset

Medium stresset

Problemet er ikke så meget stress-reaktionen i sig selv, men at vi ikke kommer ud af tilstanden i tide og derfor går fra at være let stressede til at være længerevarende eller måske alvorligt og kronisk stressede.

En lettere grad af stress kan være sundt og bruges konstruktivt. Men er du niveauet dybere, skal dine alarmklokker ringe, og er du alvorligt stresset, har du brug for hjælp. Nu.

