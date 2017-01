Hvis du er let stresset

Let stresset

Problemet er ikke så meget stress-reaktionen i sig selv, men at vi ikke kommer ud af tilstanden i tide og derfor går fra at være let stressede til at være længerevarende eller måske alvorligt og kronisk stressede.

Tjek symptomerne på stress her

Du ryster

Du får tics

Du oplever hjertebanken

Du får svedeture

Din mund bliver tør

Det knuger i mave og bryst

Du føler dig anspændt i kroppen

Du får problemer med åndedrættet

Her får du et overblik over, hvor du kan sætte ind

På jobbet