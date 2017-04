Du ved godt, at for meget stress ikke er særlig godt for dig - så langt er du med. Alligevel har mange af os svært ved at bevare roen, når der bliver stillet større krav til os, end vi kan nå at indfri.

Med disse fire øvelser kan du dog nemt og hurtigt sende stress ud af systemet, og så kan de oven i købet laves overalt. Læs med her, og bedøm selv, hvad der virker for dig.

1. Brug is-tricket

Hold en isterning under øjet og over kindbenet i 30 sekunder. Ifølge Women’s Health er den kølige fornemmelse med til at aktivere den del af nervesystemet, der modvirker stressudløste reaktioner i kroppen.

2. Lav et reality check

Alle mennesker bliver indimellem ramt af følelsen af ikke at slå til. Når det sker, så prøv at skrive dine negative tanker ned og overvej, hvorvidt dit selvbillede overhovedet passer til realiteterne.