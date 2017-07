Hold ferie i ferien

Dine celler i hjernen har godt af en pause, for at kunne restituere. Det er især problematisk at tjekke arbejdsmail, hvis du er typen, der ikke kan slippe det igen, hvis du først har set en kritisk henvendelse i indbakken.

Hvis din chef skulle have indvendinger mod, at du hiver stikket i ferien, så kan du argumentere for, at du faktisk bliver bedre til dit arbejde af det. Det er nemlig, når du prioriterer hængekøjen fremfor hængepartierne, at du kan se det hele lidt i et helikopterperspektiv og få nye idéer til, hvordan du kan få løst krævende arbejdsopgaver.

Selvom du har slået autosignaturen til og henvist til en kollega på mobilen, kan det dog være svært at få hjernen til at holde pause. Sørg for at få SKAL-opgaverne ryddet af vejen og uddelegere KAN-opgaverne inden ferien. Og husk at ferien ikke er et planlægningsprojekt, der kræver maksimal udnyttelse, men tværtimod gerne må være fyldt med huller til spontane oplevelser eller sågar kedsomhed.