Derfor rammes du af sygdom i din ferie

Når du bliver syg, skyldes det enten en virus- eller en bakterieinfektion i kroppen. Men hvis du har været kortvarigt stresset op til din ferie, har dit immunforsvar højst sandsynligt arbejdet mere effektivt på at holde sygdommen nede. Du har dog stadig virus i kroppen, og derfor slår sygdommen som regel først ud, når du begynder at slappe af i ferien. Det kan dog også skyldes, at dit immunforsvar er svækket efter en periode med hård stress, og det gør dig mere modtagelig for at blive syg.

