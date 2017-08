Du tænker måske ikke over, at disse 6 tegn kan være tegn på, at du rent faktisk er stresset. Hvis du er én af dem, der kan nikke genkendende til ét eller flere af punkterne, bør du helt sikkert tage det dybt seriøst.

1. Du har ofte hovedpine i weekenden

Måske har du det også til hverdag - bare uden at lægge mærke til det. Her er det vigtigt, at du i dagligdagen fokuserer på din søvn, så din krop konstant er udhvilet.

2. Voldsomme menstruationssmerter

Det er normalt at have smerter i underlivet, når man har menstruation. Men studier viser faktisk, at stressede kvinder kan have dobbelt så voldsomme smerter som andre kvinder. Måske har du bemærket en ændring?

3. Du har ondt i kæben

Og det er højst sandsynligt fordi, du bider hårdt sammen med tænderne - særligt, når du sover.