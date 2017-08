Mandag kan være hård at komme igennem, uanset om du elsker dit job eller ej. Dagen kan dog blive lidt nemmere at overskue, hvis du tillægger dig et par gode vaner om søndagen.

1. Få overstået alt det praktiske

Skal der ordnes vasketøj, stryges en skjorte eller købes ind til ugen, så få det gjort fra morgenstunden i stedet for at stresse rundt søndag aften. En rolig aften giver dig en meget bedre opladning til ugen.

2. Tjek din kalender

Begynder du allerede søndag at stresse over mandagens opgaver, kan det godt betale sig at bruge en halv time om søndagen på at tjekke din kalender og prioritere morgendagens gøremål. Det giver ro og overblik.

3. Spis sundt

Har du givet den gas med fed mad, sukker og alkohol fredag-lørdag, så sørg for en sund søndag med magre proteiner , godt med frugt og grønt og masser af vand. Så undgår du at møde op mandag og være sløv, tung og drænet for energi.