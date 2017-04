3. Sig nej!

Et af de bedste midler til mindre stress er at lære at sige fra til de ting, du ikke har lyst, tid eller overskud til. Det kræver øvelse at sige nej til folk, men du vil straks mærke lettelsen rulle gennem kroppen samt glæden ved at have skabt plads til de ting, du faktisk har lyst til.

4. Uddelegér opgaver

Er du ved at drukne i praktiske gøremål derhjemme, så sørg for at uddelegere opgaver til din mand og evt. også dine børn. Lav fx et skema på køleskabet, hvor der står sort på hvidt, hvem der skal gøre hvad – og hvornår det skal gøres.