Ved du PRÆCIS, hvornår du bør gå i seng?

Det er fristende lige at se en film færdig i fjernsynet, eller få læst de seneste nyheder på nettet. Men hvis du har et ønske om at vågne op frisk og veludhvilet, så bør du nok droppe de vaner.

Der er nemlig et helt specifikt tidspunkt, hvor du bør smide, hvad du har i hænderne og hoppe i seng. Tidspunktet afhænger af, hvad tid du skal op næste morgen – men det betyder bestemt ikke, at du bare skal regne 8 timer frem.

Søvnens cyklusser

Søvnen fungerer nemlig ved at bestå af flere cyklusser med både REM-søvn og ikke-REM-søvn. REM står for Rapid Eye Movements, og er når øjnene gør nogle små bevægelser, der er indikator for at man drømmer, og at hjernen er vågen mens kroppen stadig sover.

Hver cyklus består af fire faser og varer omtrent 90 minutter, og i løbet af en nat bør du komme gennem cirka 5-6 cyklusser. Det vil være skidt for dig, hvis du vågner midt i en cyklus, og derfor bør du på forhånd regne ud, hvilke sengetidspunkter, der vil være optimale for dig.