Sov bedre med i FORM! Få I FORM's store søvnummer (plus et blad mere) - kun 19 kr.



Halvdelen af os sover ikke så godt og længe, som vi har brug for. Derfor har vi dedikeret et vores oktoberudgave af I FORM til søvnen! Glæd dig til at blive klogere på den gode søvn, og få eksperterne bedste råd til, hvordan du sover bedst muligt. Du får bl.a.:



Fakta: Hvor meget søvn får vi - og hvor meget har vi brug for? Hvad sker der i kroppen under den gode søvn - og hvad sker der med os, når vi sover dårligt?

Hvor meget søvn får vi - og hvor meget har vi brug for? Hvad sker der i kroppen under den gode søvn - og hvad sker der med os, når vi sover dårligt?

Sove-stillinger: Stor oversigt - hvad betyder de forskellige stillinger for din søvn?

Stor oversigt - hvad betyder de forskellige stillinger for din søvn?

Powernap: 20 minutter kan redde din energi. Se hvordan du gør.

20 minutter kan redde din energi. Se hvordan du gør.

Søvn-bootcamp: Vi hjælper tre trætte kvinder til en bedre søvn. Alle de effektive ekspertråd er lige til at kopiere!

Søvn-nummeret udkommer midt i oktober. Så bestil abonnement nu, hvis du vil være sikker på at at få det!



Få det store SØVN-NUMMER + et ekstra nummer af I FORM for kun 19 kr. Tjek tilbuddet her



OBS: Gælder kun til og med 4. oktober!