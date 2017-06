At søvnmangel kan føre til vægtstigning, koncentrationsbesvær og en øget risiko for livsstilssygdomme, vidste du måske i forvejen. Men vidste du, at for få timer i drømmeland rent faktisk også kan skade dit udseende og dit sociale liv?

Det er et mindre, svensk studie, der kommer med den tankevækkende nyhed. Forskerne har nemlig konstateret, at passer man ikke sin nattesøvn, sætter det sig som spor i ens ansigt og sænker andres lyst til at være sammen med dig, viser studiet fra Karolinska Institutet.

Undersøgte nætter med 4 og 7 timers søvn

I studiet blev 25 studerende bedt om at sove henholdsvis to nætter med 7-9 timers søvn og to nætter med maks. 4 timers søvn. Hver morgen blev de fotograferet, og efterfølgende blev deres billeder vist til fremmede, der skulle vurdere deltagernes tiltrækningskraft, sundhed og træthed.

Alle billeder taget efter den korte søvn blev vurderet lavere på alle fire punkter, og gruppen sagde endvidere, at de havde mindre lyst til at tilbringe tid sammen med dem, der havde sovet mindst.