En god nats søvn kan meget nemt blive spoleret, hvis en fyldt blære tvinger dig til at frekventere toilettet. For hver anden over 50 år sker det mindst én gang hver nat, og for mange kan det forstyrre søvnen i et sådant omfang, at det resulterer i både voldsom træthed og irritabilitet – og i ekstreme tilfælde overvægt og stress.

Du ved sikkert, at det er en god idé at få tisset af og holde igen med vanddrivende drikkevarer inden sengetid. Men nu er der noget, der tyder på, at også dit saltindtag har indflydelse på det natlige ubehag.

Der kan være mange grunde til, hvorfor du skal tisse om natten. Ved at reducere dit saltindtag kan du imidlertid mindske et overdrevent behov for at tisse, både om dagen og om natten, viser forskning fra Nagasaki University.