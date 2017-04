Frække drømme og søvn-orgasmer

Vi drømmer alle! Og seksuelle drømme er ikke mere usædvanlige end andre drømme, men de er jævnligt ledsaget af en seksuel lystfølelse.

Ligesom mænd kan opleve at have natlig sædafgang, kan kvinder også få orgasme, mens de sover. Det kan ske, fordi man har haft en sexdrøm - men det behøver ikke at være derfor.

Når vi sover, cirkulerer blodet for at holde kroppen varm om natten, og derfor bliver kønsorganerne regelmæssigt fyldt op med blod under søvnen. Hos kvinder betyder det, at klitoris svulmer op, og dermed registrerer hjernen, at der er mere blod her, og det kan føre til seksuel ophidselse og i visse tilfælde orgasme.

Forskning har desuden vist, at der er en højere aktivitet i vores hjerner, når vi tænker på stimulering af en bestemt kropsdel, end når vi rent faktisk rører ved den. Med andre ord kan dine natlige fantasier have stor betydning for, om du får orgasme i søvne.

37 procent af kvinder midt i livet har oplevet at få en søvn-orgasme. For dem, der oplever det hyppigst, sker det 3-4 gange om året.

Har du prøvet at vågne op af en erotisk drøm og føle dig seksuelt opstemt? Hvis du gik glip af søvn-orgasmen, så kan du jo selv færdiggøre oplevelsen. Læs her, hvordan du onanere og hvorfor onani er så vigtigt for dig.