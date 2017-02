Der er bare ikke noget, der kan spolere en nattesøvn, som en høj enerverende snorkelyd lige i øret. Men inden du beslutter dig for at kvæle ham, så læs med her.

For nu er der kommet en helt ny løsning til at overleve natten uden at blive vækket af partnerens snorken. Eksperter har nemlig udviklet en særlig maske, der som den første af sin slags kan blokere for de høje lyde.

Den lydløse snorken

Silent Partner hedder masken, og den er ikke videre køn, men ifølge folkene bag er den til gengæld effektiv. Den fungerer ved hjælp af aktiv støjreducerende teknologi, der opfanger de ubehagelige lyde og automatisk udsender modlyd, som neutraliserer larmen og skaber en slags stillezone rundt om snorketræet.

Din mand holder altså ikke op med at snorke, men når han har masken på, kan du bare ikke høre lydene.

Masken er lavet i et blødt og let materiale og skulle ikke være anderledes at have på end en almindelig sovemaske, der tager lyset. Den er planlagt til at komme i handlen i oktober 2017, og kan forudbestilles via hjemmesiden Quietlife.tech.

Og så er der vist ikke andet tilbage end at krydse fingre for, at den faktisk virker!