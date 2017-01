Mænd eller kvinder? Kun det ene køn har behov for en lur

Kvinder skal sove mere - men mænd bør tage en lur

Studiet viste, at kvinder booster den såkaldte søvn-snurretop, der er associeret med højere IQ, når de går ind i den drømmeløse-søvn. Det samme gjorde sig ikke gældende for mænd. Til gengæld oplevede mænd det samme, når de tog en lur.

Som kvinde giver det derfor god mening, at man behov for at sove længere end sin partner. Mens man som mand i højere grad har behov for en lur for at booste hjerneaktiviteten.

Resultaterne påviser, at forholdet mellem søvn-snurretoppen og intelligens er langt mere kompleks, end man tidligere har troet, og videre studier vil nu undersøge dette nærmere.